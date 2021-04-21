Коронавирус Ученые дали прогноз, что будет с заболеваемостью коронавирусом в Украине на Пасху

2021-04-21 16:40

 

В Национальной академии наук спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине в начале мая, когда украинцы будут отмечать Пасху.

Соответствующий прогноз опубликовали на сайте НАН.

Так, в НАН прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет составлять около 12 тысяч выявленных случаев коронавируса. Ученые показали динамику изменения количества новых инфицированных, украинцев, которые выздоровели, и летальных исходов в день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Согласно прогнозу в начале мая в Украине будут такие ежедневные показатели:

- около 12 тысяч новых случаев инфицирования,

- около 7 тысяч излечившихся пациентов,

- почти 400 летальных случаев в день.

При этом в НАН подчеркнули, что указанные данные основываются на предыдущих показателях и могут еще измениться.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине заработает мобильное приложение для контроля насильников

2021-04-21 18:00

Турция прокомментировала продажу Украине боевых беспилотников

2021-04-21 15:43

Как с начала 2021 года в Украине изменились цены на жилье

2021-04-21 15:04

На майские праздники и Пасху в Украине будет действовать "особый режим" карантина

2021-04-21 14:42

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Какие болезни чаще всего убивают украинцев: обнародованы данные на 2021 год

2021-04-21 19:00

В Ивано-Франковской области обеспокоенные медики испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield

2021-04-21 17:40

Ученые дали прогноз, что будет с заболеваемостью коронавирусом в Украине на Пасху

2021-04-21 16:40

Карантин в Украине продлен до 30 июня - майские праздники и Пасху проведем в условиях строгих ограничений

2021-04-21 13:43
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Какие болезни чаще всего убивают украинцев: обнародованы данные на 2021 год 2021-04-21 19:00
В Ивано-Франковской области обеспокоенные медики испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield 2021-04-21 17:40
Ученые дали прогноз, что будет с заболеваемостью коронавирусом в Украине на Пасху 2021-04-21 16:40
Карантин в Украине продлен до 30 июня - майские праздники и Пасху проведем в условиях строгих ограничений 2021-04-21 13:43