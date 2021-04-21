Коронавирус Ученые дали прогноз, что будет с заболеваемостью коронавирусом в Украине на Пасху

2021-04-21 16:40

В Национальной академии наук спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине в начале мая, когда украинцы будут отмечать Пасху.

Соответствующий прогноз опубликовали на сайте НАН.

Так, в НАН прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет составлять около 12 тысяч выявленных случаев коронавируса. Ученые показали динамику изменения количества новых инфицированных, украинцев, которые выздоровели, и летальных исходов в день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Согласно прогнозу в начале мая в Украине будут такие ежедневные показатели:

- около 12 тысяч новых случаев инфицирования,

- около 7 тысяч излечившихся пациентов,

- почти 400 летальных случаев в день.

При этом в НАН подчеркнули, что указанные данные основываются на предыдущих показателях и могут еще измениться.