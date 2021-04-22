Украина 77% украинских пенсионеров живут за чертой бедности - Денисова раскрыла страшную правду

2021-04-22 12:01

В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Граждане, имеющие низкий уровень прожиточного минимума вынуждены обращаться к омбудсмену.

Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК-Украина.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - заявила Денисова.

По ее словам, в стране на сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический.

"И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, если фактически нужно хотя бы 4714 грн", - отметила омбудсмен.