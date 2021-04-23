Мир В атмосфере Земли зафиксирован рекордный уровень концентрации парниковых газов

2021-04-23 15:25

В атмосфере Земли зафиксирован рекордный уровень концентрации парниковых газов. Речь идет о метане и углекислом газе. Об этом говорится в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus.

Уровень парниковых газов начал расти с 2003 года. Специалисты утверждают, что только с 2010 года концентрация углекислого газа увеличилась на 0,6%, а метана - на 0,4%.

Вместе с этим, в исследовании говорится, что в прошлом году уровень парниковых газов в атмосфере Земли снизился за счет пандемии коронавируса и карантинных ограничений, не смотря на то, что 2020 год стал одним из самых жарких в истории.

Напомним, в Вашингтоне стартовал международный климатический саммит, главной темой которого стала консолидация усилий стран-гигантов для уменьшения вредных выбросов в воздух.