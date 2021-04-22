Украина Украинцам рассказали, как смена поставщика газа влияет на субсидию и долг

2021-04-22 20:00

Украинцам озвучили важные моменты для получения субсидий и льгот ЖКХ

Украинцам напомнили, что необходимо знать о начислении льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на публикацию портала для всех потребителей природного газа в Украине 104.ua в Фейсбуке.

3вещи, которые нужно знать о льготах и ​​субсидиях:

1. Смена поставщика никак мне влияет на льготы и начисления субсидии.

2. Основным требованием для получателя субсидии является оплата коммунальных услуг.

То есть, в период получения государственной помощи долга за ЖКУ не должно возникать вообще. В случае просроченной свыше 3 месяцев задолженности за потребленный газ (общая сумма которой превышает 340 грн), жилищная субсидия на следующий сезон назначаться не будет.

3. Смена поставщика не означает списание долгов для потребителя.⠀

В течение шести недель предыдущий поставщик должен выставить счет для конечного урегулирования задолженностей. Оплатить его нужно будет в течение десяти дней.