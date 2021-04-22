Украина Врачи рассказали об опасности березового сока

2021-04-22 19:20

 

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что при неправильном употреблении березовый сок может навредить здоровью, сообщают Новости Ю.

Она отметила, что нельзя выпивать более двух стаканов сока, так как можно получить аллергию, а также раздражение желудочно-кишечного тракта - вздутие, метеоризм, нарушение стула.

Также не стоит пить березовый сок, который до этого уже некоторое время сохранялся, пусть даже в холодильнике. Врач добавила, что березовый сок практически не сохраняется.

Также потенциально опасно пить сок, собранный с деревьев, растущих вдоль автомагистралей и в черте города, так как они подвергаются воздействию химикатов из-за выбросов, попадающих в воздух.

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Врачи рассказали об опасности березового сока 2021-04-22 19:20