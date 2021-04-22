Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит на 3,5 тыс. больше и как поднимут минималку

2021-04-22 21:40

В Украине в 2021 году, несмотря на пандемию и локдаун, зарплаты могут увеличиться как минимум на 10%. При этом к концу года средний показатель достигнет 16 тыс. грн, а минималка увеличится до 6,5 тыс.

Журналисты изучили, как менялись средняя и минимальная заработные платы в Украине за прошедшие несколько лет. Если тенденция прошлых лет сохранится, то в декабре средняя зарплата составит около 16 тыс. грн (на данный момент 12,5 тыс. грн).

Но здесь стоит учитывать, что такой размер продержится только один месяц. Ежегодно из-за квартальных и годовых премий в декабре размер зарплат резко увеличивается на 15-18% по сравнению с ноябрем, а затем новая снижается практически до уровня предыдущего месяца.

К примеру, в декабре 2016-го средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го – на 15%, в 2018-м – на 15,4%, в 2019-м – на 17,8%, а в 2020-м – на 18,2%. В этом году традиционный рост усилится и повышением минималки (об этом читайте ниже). Оценки роста зарплат на 2021-й приблизительные. Хотя, как отмечает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет.

"Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах", – добавил эксперт.

Итак, согласно нашим оценкам:

до июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% (возможен откат в период локдауна, который после компенсируется);

средняя зарплата поднимется выше отметки в 13 тыс. грн к началу лета;

летом возможен традиционный взлет на 4-5% (при условии стабильной эпидемиологической ситуации);

в ноябре средняя зарплата составит 13,7-14 тыс. грн;

в декабре ожидается месячный рост до около 16 тыс. грн.

Стоит отметить, что в бюджете Украины на 2021-й предусмотрен среднемесячный размер зарплаты в 13 600 грн. Эта оценка также соответствует и расчетам журналистов. Самый существенный рост ожидается в следующих сферах:

сельского хозяйства;

логистики;

страхования;

информации и телекоммуникаций;

госуправления;

обороны;

служб курьерской доставки (курьеров).

В Украине на рынке труда востребованы "синие воротнички" – те, кто занимается физическим трудом или является сотрудником линейных специальностей, например, кассиры, охранники или курьеры. При этом, по данным на январь 2021 года, в Государственной службе занятости находятся 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образовании из них имеют 49%.

"Сейчас потребность рынка в представителях рабочих профессий высока. Мы проанализировали все актуальные предложения по работе для "синих воротничков" на сайте компании по всей Украине с начала 2021 года, и выделили среди них наиболее популярные", – сказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Среди них:

Охранник, 4500-15 000 грн;

Швея, 6000-25 000 грн;

Автослесарь, 8000-35 000 грн;

Кладовщик, 5000-14 000 грн;

Грузчик, 4000-13 000 грн;

Официант, 5000-30 000 грн;

Кассир, более 4200 вакансий;

Электрик, более 1600 вакансий;

Каменщик, более 500 вакансий;

Столяр, более 550 вакансий.

Если проанализировать географию предложений по работе для людей рабочих специальностей, то с начала года наибольшее количество вакансий в таких городах: Харьков, Киев, Одесса, Житомир, Днепр, Львов, Запорожье, Николаев, Луцк и Черновцы.

В Украине повышение минималки перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата увеличится на 500 грн до 6500 грн. Минималка должна быть на уровне 60-66% от медианной зарплаты, говорится в результатах исследования, которое провели по запросу правительства Великобритании. Если использовать вычисленную зависимость, то украинцы должны получать не меньше 8-9 тыс. грн.

С тем, что исправить ситуацию без кардинального повышения минималки нельзя, соглашается и ученый, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при Национальной академии наук Людмила Черенько.

"То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты... Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – рассказывает Черенько в комментарии OBOZREVATEL.

После увеличения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017-м доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Дело в том, что работодатели не имеют права платить меньше установленного минимума. Вторую часть зарплаты платят в конвертах, и если поднять минималку, это позволит часть зарплаты вывести из тени.

То, что зарплаты находятся в тени, подтверждают и данные статистики. 2,1 млн человек (21,2% всех работающих) получают меньше минималки. От минимальной до 10 тыс. грн официально зарабатывают 39% работающих! И только меньше 10% показывают "белую" зарплату больше 20 тыс. грн. При этом, по данным кадровых порталов, реально украинцы получают около 12-13 тыс. грн.

В среднем же зарплаты ежегодно, и даже в период пандемии, растут в Украине на уровне около 10%. Не станет исключением и 2021-й.