Коронавирус Карантин на Пасху, Степанов обратился к украинцам: «Если вы не освятите паску…»

2021-04-24 15:00

Украинцам дали совет, как не заразиться коронавирусом самим и не заразить своих близких во время празднования Пасхи

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Он напомнил, что риски заражения коронавирусом значительно возрастают в местах большого скопления людей. А этого следует избегать. Также важно не забывать о социальной дистанции, ношении масок и использовании антисептиков.

Степанов подчеркнул, что то, будет ли в Украине рост заболеваемости после праздников, зависит от того, как мы буде придерживаться мер предосторожности.

"Если у нас будет соблюдение правил, если маска станет предметом защиты, а не амулетом от COVID-19, то у нас не будет большой вспышки", - отметил глава Минздрава.

При этом он признал, что вероятность роста заболеваемости все же велика.

"Зная украинцев, после майских праздников, Пасхи, мы все-таки можем получить увеличение количества заболевших", - говорит Степанов.

Министр здравоохранения советует украинцам, по возможности, не ходить на Пасхальные церковные праздничные службы с освящением пасок.

"Хочу обратиться ко всем гражданам Украины: если вы не освятите паску, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, являющийся атеистом, точно этим воспользуется. Наверное, не нужно идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности... Поэтому большая просьба ко всем максимально ответственно отнестись к своему здоровью, жизни и жизни близких", - сказал министр.

Напомним, ранее главный украинский санврач Виктор Ляшко заявлял, что на Пасху и майские праздники введение локдауна не планируется.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки были госпитализированы 3508 человек, летальных исходов - 392.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.