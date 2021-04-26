Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-04-26 09:21

За минувшие сутки сепаратисты 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Около населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В окрестностях Песков сепаратисты обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде Луганского был осуществлен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из минометов 120-го калибра велся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Представителей ОБСЕ уведомили о действиях сепаратистов через украинскую сторону СЦКК.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ТКГ заявили, что не пойдут на прямые переговоры с сепаратистами Донбасса

2021-04-23 18:33

Вице-премьер Резников назвал формулу Штайнмайера по выборам на Донбассе фантастикой

2021-04-23 13:43

На Донбассе резко выросло число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть потери

2021-04-23 10:03

Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе

2021-04-22 22:00

Еще новости в разделе "Украина"

В САП объявленному в розыск Гладковскому вручили обвинительный акт

2021-04-26 12:40

Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения - 7,96 гривен за кубометр

2021-04-26 10:41

КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: САМАЯ ТОЧНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

2021-04-26 10:01

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-04-26 09:21
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В САП объявленному в розыск Гладковскому вручили обвинительный акт 2021-04-26 12:40
Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения - 7,96 гривен за кубометр 2021-04-26 10:41
КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: САМАЯ ТОЧНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА 2021-04-26 10:01
Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные 2021-04-26 09:21