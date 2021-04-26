Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-04-26 09:21

За минувшие сутки сепаратисты 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Около населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В окрестностях Песков сепаратисты обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде Луганского был осуществлен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из минометов 120-го калибра велся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Представителей ОБСЕ уведомили о действиях сепаратистов через украинскую сторону СЦКК.