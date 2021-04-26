Украина В САП объявленному в розыск Гладковскому вручили обвинительный акт

2021-04-26 12:40

Игорю Гладковскому в понедельник, 26 апреля, вручили в Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Игорь Гладковский пришел в САП", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск. По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью Оптимумспецдеталь получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

В ответ на это Гладковский заявил, что подает на НАБУ в суд.