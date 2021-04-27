Коронавирус Нацагентство Бразилии запретило использовать российскую вакцину Спутник V

2021-04-27 12:01

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса Спутник V. Решение принято единогласно, сообщается на сайте регулятора во вторник, 27 апреля.

"Недостатки в разработке вакцины были выявлены на всех этапах клинических исследований (фазы 1, 2 и 3). Также отсутствуют или недостаточны данные о контроле качества, безопасности и эффективности", – говорится в сообщении.

В Anvisa назвали тревожным тот факт, что клетки, в которых продуцируются аденовирусы для разработки вакцины, допускают их репликацию.

"Это может привести к инфекциям у людей, которые могут вызвать повреждения и смерть, особенно у людей с низким иммунитетом и респираторными проблемами, среди других проблем со здоровьем", – указал регулятор.

Кроме того, были обнаружены "неадекватные исследования характеристик вакцины, в том числе в отношении анализа примесей и контаминирующих вирусов в процессе производства, в дополнение к отсутствию валидации / квалификации методов контроля качества, среди ряда других аспектов".

Также в Anvisa не имеют данных о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных побочных эффектах, возникающих в результате использования Спутник V.

Кроме того, отправленная в Россию инспекционная миссия не смогла идентифицировать производителей биологического фармацевтического сырья, используемого при производстве вакцины. Также не были определены какие-либо производственные условия, свидетельствующие о том, что продукция постоянно производится и контролируется.