Украина Страстная неделя 2021: главные традиции и запреты по дням

2021-04-27 18:40

Страстная неделя в 2021 году началась с 26 апреля сразу после празднования Вербного воскресенья.

Журналисты рассказали, какие главные запреты есть в Страстную неделю в целом и по дням.

Страстная седмица - это священный период, который отмечают сразу же после Вербного воскресенья. Все дни Страстной седмицы называют "Великие", за исключением одного - Пятницы, этот день называют Страстным. В православии во все эти дни верующие отправляются в церковь и вспоминают моменты из жизни Христа, о том, как он жил и как умер, а затем - как воскрес.

Среди главных запретов в этот период стоит выделить:

Запрет на веселье и различные развлекательные мероприятия; Запрет на конфликты и ругательства; Запрет на употребление спиртных напитков (за исключением одного дня); Запрет на употребление пищи, которую нельзя есть во время Великого поста; Запрет на плохие мысли и обиды; Запрет на ссоры.

Главные запреты и традиции Страстной недели по дням

Великий понедельник

В первый день Страстной седмицы православные вспоминают некоторые моменты из Священного Писания, отправляются в церковь на Божественную Литургию, где молятся о здравии и финансовом благополучии. В эту дату разрешается употреблять растительную пищу.

Запрещается нецензурно выражаться, устраивать развлекательные мероприятия и предаваться веселью.

Великий вторник

Православные вспоминают в эту дату о том, как Мессия учил людей в Иерусалимском храме. Также народ рассказывает истории о дани кесарю, воскресении мертвых и Страшном суде. В этот священный день верующие могут употреблять сырую растительную пищу без масла, хлеб и мед.

Нельзя употреблять спиртные напитки, нецензурно выражаться и конфликтовать, особенно со своими родственниками.

Великая среда

В Священном Писании сказано, что в эту дату Иуда решился предать Мессию за тридцать сребреников. Во время Великой среды православные также вспоминают, как покаялась грешница, которая омыла ноги Мессии и помазала их миром. Православные отправляются на исповедь. В эту священную дату взрослые и дети активно готовят себя к покраске яиц, они закупают материалы и декор, а представительницы слабого пола убирают в жилище.

Запрещается пить спиртные напитки, ссориться и обижаться на родственников, думать о плохом и заниматься тяжелым физическим трудом.

Великий четверг

Этот день также известен как Чистый четверг. Он возвращает людей в те времена, когда состоялась знаменитая Тайная вечеря, или же предательство Христа Иудой. Вечером люди отправляются в храм для того, чтобы принять участие в одной из самых длинных служб. В ней вспоминают все страдания Мессии. Верующие стоят на вечерне, держа в руках свечи, а затем, не погашая их, отправляются в родные жилища. В этот день можно ослабить ограничения Великого поста и позволить себе немного вина и горячей пищи.

Запрещается думать о плохом, обижаться, громко говорить и устраивать развлекательные мероприятия.

Великая пятница

В пятницу Мессию распяли на Кресте. В этот священный день в храмах проводят чтение, люди преклоняют колено перед плащаницей. Этот день необходимо проводить без шума, лучше посвятить его спокойствию и насладиться времяпрепровождением в домашних условиях. Посвятите его своим родным и близким.

Нельзя в этот день протыкать землю железом, копать, пахать и заниматься физическим трудом.

Великая суббота

Последний день Страстной седмицы. В эту священную дату православные вспоминают, как Спасителя сняли с креста, а также его погребение и пребывание в гробе. В этот день можно отправиться на главную службу и освятить куличи, чтобы встретить Великую пасху.

Запрещается заниматься физическим трудом, устраивать развлекательные мероприятия и конфликтовать с кем-либо.