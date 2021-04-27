Коронавирус Степанов уточнил, кого вакцинируют препаратом Pfizer

2021-04-27 19:20

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что вакцину Pfizer/BioNTech получат сотрудники и пациенты специализированных заведений, соцработники и спасатели.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр здравоохранения опроверг информацию о том, что якобы вакцина Pfizer/BioNTech в Украине распределяется не по назначению.

«Вакциной (Pfizer/BioNTech. – ред.) у нас вакцинируются… все специализированные заведения, психоневрологические интернаты, дома престарелых и другие специализированные заведения медназначения. В них вакцинируют людей, которые там пребывают, в том числе по медицинским показаниям, медработники или соцработники. Также Pfizer/BioNTech вакцинируются работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – пояснил Максим Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что календарный план вакцинации от коронавирусной болезни не предусматривает назначение препарата «другим» лицам.

«Ни одной вакцинации "других" лиц, которые не предусмотрены нашим планом вакцинации, в Украине не проводилось», – заверил Максим Степанов.

Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник завил о том, что после выхода Киева из «красной» зоны в столице останутся определенные карантинные ограничения. «Прежде всего - посещение церквей. Мы общались с главами церквей, чтобы ограничить количество людей в помещениях - не более одного человека на 1 м. кв. во время проведения богослужений, и проводить освящение куличей на улице, с соблюдением всех норм карантина», - подчеркнул он. Относительно общественного транспорта, то он будет работать в обычном режиме, но с 50% заполняемостью мест. Решение о работе детских садов и школ будет принято уже 28 апреля. Поворозник выразил надежду, что «дети пойдут в школу».