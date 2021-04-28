Украина Сепаратисты Донбасса пустили в ход запрещенные минометы, ранен украинский солдат

2021-04-28 11:01

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного враг открывал огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сообщили в штабе и заверили, что на обстрелы сепаратистов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

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