Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Водяного враг открывал огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.
Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сообщили в штабе и заверили, что на обстрелы сепаратистов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.