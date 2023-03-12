Мир К Байдену летят премьеры Британии и Австралии обсудить подлодки для противодействия Китаю

2023-03-12 09:58

 

Премьер-министры Великобритании и Австралии летят на встречу с президентом США, чтобы согласовать детали пакта о подводных лодках, который направлен на противодействие Китаю. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, 12 марта Риши Сунак и Энтони Альбанезе прибудут в США для встречи с Джо Байденом, чтобы согласовать детали трехстороннего пакта о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что встреча в Сан-Диего 13 марта определит дальнейшие шаги Австралии по получению атомных подводных лодок.

"В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим самым большим источником силы и безопасности, – сказал Сунак. – Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS, проекта, который укрепляет связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономические преимущества".

В соответствии с первоначальным договором AUKUS, Соединенные Штаты и Великобритания согласились предоставить Австралии технологии и возможности для атомных подводных лодок.

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