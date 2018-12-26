Мир Самые ожидаемые сериалы зимы - что обязательно стоит скачать и посмотреть

2019-01-03 09:13 222

Зима традиционно считается идеальным периодом для того, чтобы немного отдохнуть, отойти от суеты, провести время в теплом домашнем кругу. А чтобы делать это было не скучно, эксперты собрали несколько очень любопытных сериальных премьер сезона.

Летящие сквозь ночь/Nightflyers

Стартовал зимний сезон (все 10 серий уже вышли) фантастическим хоррором, основанном на одноименном сборнике рассказов культового современного писателя Джорджа Р. Р. Мартина, также подарившего миру "Игру престолов". Его новая экранизация, судя по первым отзывам, менее жестокая, зато в такой же степени напряженная. Действие шоу разворачивается в будущем, да еще и в космосе. В центре сюжета оказывается исследовательская группа, отправившаяся на поиски внеземной жизни.

Удивительная миссис Мейзел/The Marvelous Mrs. Maisel

Также будет чем себя потешить поклонникам комедийного жанра в целом и "Удивительной миссис Мейзел" в частности. Шоу, первый сезон которого вызвал одобрение не только зрителей, но и киноведов (два "Золотых глобуса" и восемь "Эмми" – лучшее тому подтверждение), пополнилось в этом месяце еще десяткой серий. Эта милейшая телеработа переносит зрителя в Нью-Йорк середины прошлого века. Главная героиня, идеальная жена и примерная домохозяйка Мириам, неожиданно для себя и окружающих обнаруживает талант к стендапу, после чего начинает пробовать себя на новом поприще, параллельно не забывая о привычных делах.

Полярный круг/Arctic Circle

А события этого детектива, снятого в копродукции Финляндией и Германией, получат развитие в суровой заполярной Лапландии. В заброшенной хижине, расположенной на ее заснеженных просторах, местный детектив Нина Каутсало находит умирающую проститутку. Дальнейшее расследование выявляет в крови пострадавшей опасный вирус, распространение которого может привести к страшным последствиям. Не позволить этому случиться, а также выяснить, откуда он взялся, попробует опытный немецкий вирусолог Томас Лоренц.

Убийства по алфавиту/The ABC Murders

Еще один детектив, дебют которого состоится в этом сезоне, привлекает внимание как минимум тем, что является экранизацией одноименного романа Агаты Кристи, признанного одним из самых значимых ее творений. Не менее интересен он и тем, что роль знаменитого сыщика Эркюля Пуаро в этот раз досталась двукратному номинанту на "Оскар" Джону Малковичу. Как и в литературном первоисточнике, детективу предстоит столкнуться с серийным убийцей, известным как "АВС". Дело в том, что всех жертв тот выбирает согласно последовательности их имен, а на каждом месте преступления оставляет железнодорожный алфавитный справочник.

Черное зеркало/Black Mirror

Аккурат накануне нового 2018 года Netflix выпустил четвертый сезон нашумевшей технологической антологии "Черное зеркало". Тогда же появилась информация, что он станет для шоу последним. К счастью, двумя месяцами позже она опроверглась, благодаря чему уже 28 декабря нас ждет пятый сезон, все серии которого по традиции выйдут в один день. Чему именно они будут посвящены, все еще неизвестно (даже полноценного трейлера пока нет), однако, если верить слухам, формат как минимум одной будет интерактивным – то есть зрители сами смогут выбирать действия персонажей и решать, как дальше развивать сюжет.

Орвилл/The Orville

Одна из серий прошлогоднего "Черного зеркала" представляла собой пародию на легендарную франшизу "Звездный путь". Не все оценили подобную затею, но многие, напротив, восприняли ее с восторгом и должной иронией. Не меньший интерес у зрителей вызвал и аналогичный по жанру "Орвилл", рассказывающий о капитане космического корабля, вынужденного бок о бок работать со своей бывшей женой-изменщицей. Узнаваемая стилистика шоу, юмор, граничащий с легкой формой идиотизма, и оригинальные проблемы персонажей обеспечили первому сезону внушительные рейтинги. Второй, будем надеяться, тоже не подкачает.

Настящий детектив/True Detective

Ну а начало следующего года принесет самое долгожданное продолжение – третий сезон криминальной драмы "Настоящей детектив", влюбившей в себя с первой серии и подарившей уморительный мем с Мэттью МакКонахи. Прилично подзадержавшийся сиквел поведает нам о новом расследовании, в котором, впрочем, можно будет найти отсылки к истокам шоу. Однако в этот раз в центре внимания окажутся другие следователи – Уэйн Хейз (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф). Именно они в начале 80-х возьмутся искать двух пропавших детей, а затем будут вынуждены вернуться к этому делу еще в двух временных отрезках.

Черный понедельник/Black Monday

Прибудет этой зимой и в редком жанре экономических комедий. 20 января состоится премьера "Черного понедельника", речь в котором пойдет о событиях, связанных с самым большим крахом в истории фондового рынка США (1987 год). Сюжет выстроится вокруг группы аутсайдеров, решивших посоперничать с "большими мальчиками" с Уолл-стрит, чтобы обеспечить себе жизнь, на которую иным способом никогда бы не заработали. Примечателен проект и тем, что одним из режиссеров значится известный юморист и просто неплохой актер Сет Роген.

Я — ночь/I Am The Night

В другом шоу, также вдохновленном реальными событиями, речь пойдет о юной девушке, пытающейся разобраться с тайной своего рождения. В 1949 году мать ее бросила еще в младенческом возрасте, в результате чего Фауна попала на попечение чернокожей уборщицы. Теперь, 20 лет спустя, она заручается поддержкой пробивного журналиста (Крис Пайн), вместе с которым начинает свое расследование. Поиск выводит их на след доктора Джорджа Ходдела – врача, когда-то подозреваемого в самом загадочном и жестоком убийстве в Голливуде.

Академия Амбрелла/The Umbrella Academy

Не обойдется в этом сезоне и без сериальных комиксов. Так, февраль порадует экранизацией серии графических романов о странном семействе супергероев. Все они были рождены от разных матерей, но впоследствии оказались под одной крышей. Объединил их загадочный пришелец, принявший на Земле образ обычного человека и ставший для детей приемным отцом. Он уверен, что планете в обозримом будущем угрожает неизвестное зло, противостоять которому смогут только его подопечные. Кроме необычного замысла проект может похвастаться неплохим актерским составом – создателям удалось привлечь к нему номинантку на "Оскар" Эллен Пейдж и восходящую звезду Роберта Шиэна.