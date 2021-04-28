Коронавирус Жесткий локдаун в Киеве закончится 1 мая - заработает транспорт, откроются ТРЦ, рынки, рестораны и спортзалы

2021-04-28 13:02

Власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. Уже с 1 мая в столице полноценно заработает общественный транспорт, откроются торговые центры, рынки, рестораны и спортзалы.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из красной зоны", – сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу – но с 5 мая. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

"Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны", – отметил мэр.

Кличко уверен, что локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

Тем временем прирост новых случаев коронавируса за минувшие сутки в Киеве снова увеличился – до 1070 (с начала пандемии – 193 690). Скончались 40 человек (всего 4547), а выздоровели – 1147 (всего 122 047).

Госпитализированы 144 человека с коронавирусом. Еще 157 человек попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмонию.