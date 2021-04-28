Коронавирус Шмыгаль ответил, усилят ли карантин на Пасху и майские праздники в Украине

2021-04-28 17:20

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники.

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

При этом по словам Шмыгаля, будут усилены меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, говорится о социальной дистанции и масочном режиме.

Кроме того, премьер призвал украинцев прислушиваться как к Министерству здравоохранения Украины, так и к лидерам церквей и религиозных организаций, призывающих соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.

Шмыгаль также рассказал, что за прошедшую неделю сразу три области оставили «красную» зону карантина – Черновицкая, Львовская и Одесская. По его словам, фактически по всею областям наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций. К тому же еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин.

«В то же время у местных властей остаются инструменты, чтобы быстро реагировать и усиливать определенные карантинные ограничения в случае резкого увеличения количества новых случаев. Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность, и этот механизм будет сохранено и в дальнейшем», – добавил премьер.

Следует отметить, что в Украине по состоянию на утро среды, 28 апреля, за сутки зафиксировали 9 590 новых случаев коронавируса, среди которых заболели 217 медработников и 451 ребенок.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 1 мая отменят ряд ограничений, введенных из-за стремительного распространения коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцину Pfizer/BioNTech получат сотрудники и пациенты специализированных заведений, соцработники и спасатели.