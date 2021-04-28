Украина Стала известна "окончательная" цена на электроэнергию

2021-04-28 20:20

До конца июня тариф на электроэнергию в Украине не будет превышать 1,68 грн./кВт-ч.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает механизм действия ПСО до 30 июня. Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель", — написал он.

Ранее мы писали, что Денисом Шмыгалем было внесено представление в парламент на назначение главы Министерства энергетики Украины. Он предлагает кандидатуру вице-президента компании Энергоатом Германа Галущенко.

Представление Шмыгаля должны сперва рассмотреть в профильном парламентском комитете, а после этого вынести на голосование Верховной Рады.