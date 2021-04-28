В Киеве не будут продлевать учебу в школах на лето, обучение закончат в конце мая

Учебный год в киевских школах в этом году продлевать не будут, несмотря на локдаун. Все занятия в учебных заведениях велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
По словам столичного чиновника, учебный год в Киеве завершится в конце мая.
"В столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауну все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - написал Мондриевский.
Ранее начальник главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко заявил, что в течение года из-за эпидемической ситуации в Украине многие школы объявляли чрезвычайные ситуации и продлевали каникулы, при этом ученики должны обучаться не менее 175 дней в году. В связи с этим некоторые школы могут продлить учебный год на месяц.