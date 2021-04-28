Коронавирус Степанов рассказал, когда в Украине начнут производить вакцину от коронавируса

2021-04-28 21:20

Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения, сообщил, что правительство разрабатывает специальный закон с государственными гарантиями, который позволит производить вакцины от коронавируса в Украине.

"Не нужно быть провидцем, чтобы понять: мы вступили в эру вирусных угроз. Должно быть соответствующее реагирование на эти угрозы. В мире отсутствует понятие гуманизма, мы это видим по странам, которые производят вакцину и блокируют поставки в другие государства. Поэтому Украина точно должна иметь свое производство вакцин, чтобы ни от кого не зависеть", - заявил "Стране" Максим Степанов.

По его словам, государство должно создать условия для налаживания украинского производства вакцин. Причём не только от коронавируса.

"Во-первых, нужны производственные мощности. У нас вся фарма - частная, за исключением "Индара". Я категорический противник строительства какого-то нового государственного завода для производства вакцин, это закончится очередным воровством.

Существующим фармкомпаниям нужно просто создать условия для создания вакцин. Как минимум оформить госзаказ. В оборудование нужно вложить несколько десятков миллионов евро. У производителей должны быть гарантии, что, поставив это оборудование, через определенный период времени они его "отобьют".

Государство должно прогарантировать, что в течение 10 лет будет у них эти вакцины покупать. Причем я настаиваю: речь не может идти только о вакцине от ковида. Мы можем двигаться step by step, но это должны быть и остальные вакцины. Наверное, эти вакцины на первом этапе будут дороже, чем вакцины, произведенные в той же Индии: объемы разные, рынки разные. Но мы будем знать, что мы защищены", - рассуждает министр здравоохранения.

По словам Степанова, МОЗ в бюджете уже на текущий год заложило отдельную строку финансирования, которая пойдет именно на налаживание украинского производства вакцин.

"Нужны лаборатории, виварии, огромное количество оборудования. У нас нет ни одной лаборатории bsl-3 (самый сильный уровень защиты), у нас все лаборатории bsl-2. Поэтому любые наши разработчики для того, чтобы проводить опыты, используют то, что есть за границей: Польша, Турция, Франция, США, Великобритания, но не Украина, потому что в Украине мощностей нет.

Тяжело выращивать ученых, если им банально негде проводить исследования. Нужно вложить в науку деньги. Для этого уже в этом году при формировании бюджета мы заложили в создание биокластера 100 млн грн – этой суммы катастрофически недостаточно, но уже хотя бы появилась такая бюджетная программа, которую мы дальше будем заполнять. Эту программу мы создали конкретно под производство вакцин в Украине. Львиная доля денег должна идти на фундаментальную науку в сфере биозащиты. 3-4 украинских фармзавода вполне могут вступить в механизм производства вакцин, имея соответствующие законодательно закрепленные гарантии госзаказа под выкуп этих вакцин", - отметил Максим Степанов.

Впрочем, министр говорит, что эта инициатива столкнется с сильным противодействием со стороны западных компаний, которые зарабатывают на посредничестве при закупке Украиной вакцин.

"40 млн населения - это большой рынок сбыта. Естественно, мы столкнемся с серьезным противодействием лоббизма западных компаний, которые не захотят просто так отдать этот рынок", - уточнил глава МОЗ.

Также Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине наладится производство собственных вакцин.

"Если мы в первом полугодии этого года, в ближайшие недели две, согласуем с крупными украинскими производителями, в каком виде нужно прописать закон, и если мы его примем на этой сессии, до июля, то производители смогут произвести трансфер технологий. И года через полтора-два мы придем к тому, что Украина будет производить свои вакцины, в том числе от ковида. От ковида даже, возможно, быстрее, чем от других заболеваний", - прогнозирует Степанов.