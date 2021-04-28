Коронавирус После коронавируса появляются фантомные запахи: медики дали объяснение

2021-04-28 21:40

 

Фантомные запахи после перенесенного коронавируса относятся к редким осложнениям и поражают достаточно низкий процент переболевших.

Об этом сказал главный врач с 20-летним опытом Ивано-Франковской городской больницы Тарас Масляк. По его словам, чаще всего это наблюдается у людей, которые имели проблемы с обонятельной системой или заболеванием лор-органов.

Напомним, украинцы, переболевшие COVID-19, в закрытых группах в соцсетях активно обсуждают появление фантомных запахов, которые появились у них через 3-4 месяца после болезни. Кому-то чувствуется сигаретный дым, запах лука, сероводорода и гари.

"Нарушение обоняния или запаха чаще встречается у людей, которые по жизни имели проблемы с лор-органами. К большинству запахи возвращаются в течение нескольких недель, но бывает, что не восстанавливаются по несколько месяцев. У знакомого обоняния нет уже 9 месяцев, у второго – полгода, а у третьего – 3 месяца. Пока ничего не помогает. Но все трое по жизни имели хронические гаймориты, тонзиллиты. Ковид усложнил их еще больше", – отметил врач.

С такой точкой зрения согласилась семейная врач Оксана, которая около года лечит больных коронавирусом. В ее практике нарушение запахов – паросмия – встречалась лишь у одного пациента из 20-25.

"Бывает, что чувствуют запахи, которых нету. Или же испытывают их во рту. Но если регулярно ходить на процедуры по промыванию носа, это нарушение может пройти", – посоветовала врач.

Также отмечается, что наиболее частыми осложнениями после коронавируса являются неврозы, психозы, инфекционные панкреатиты, сахарный диабет и тромбозы.

"Наблюдаем очень высокие цифры глюкозы в крови: при норме 4-5 у каждого 5-6 больного уровень сахара скачет до 20-25. Участились тромбозы центральных сосудов – нижних конечностей и брюшной артиллерии. Иногда даже не успеваем спасать. Видим также быстрый рост бляшек в сонной артерии. Ну психозы и неврозы – уже как классика жанра", – добавил врач Масляк.

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