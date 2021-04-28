Украина Чистый четверг 2021: история праздника, что можно и запрещено делать

2021-04-28 22:00

За три дня до Пасхи для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

О том, что разрешено и запрещено делать в этот день делать, читайте подробнее...

Дата и история праздника

Поскольку этот праздник отмечают за три дня до Пасхи (всегда приходится на воскресенье), то его также нефиксирована. В этом году его отмечают 29 апреля (Пасха - 2 мая).

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Предписания и запреты дня

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи (которые в Украине также известн как «паски»), красят яйца.

В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме.

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор.

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.