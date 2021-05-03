Коронавирус Фармкомпании уже проводят испытания таблеток для лечения Covid-19

2021-05-03 09:21

В американской компании Pfizer анонсировали появление таблеток от коронавируса в продаже до конца 2021 года. По словам гендиректора Pfizer Альберта Бурлы, сейчас компания работает над экспериментальным препаратом.

Как сообщил глава компании в интервью телеканалу CNBC, в марте 2021 года компания Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями", - рассказал Альберт Бурла.

Экспериментальный пероральный препарат Pfizer для лечения Covid-19 при первых признаках заболевания может быть доступен уже к концу года.

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