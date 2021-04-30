Мир Дочь Уилла Смита сделала сенсационно откровенное признание в эфире Red Table Talk

2021-04-30 22:12

Дочь актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Уиллоу заявила в эфире Red Table Talk, что является полиаморкой. Запись высказываний 20-летней звезды была опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

Во время беседы, на которой присутствовала ее мать и 67-летняя бабушка Эдриен Банфилд-Норрис, актриса и певица призналась, что поддерживает отношения, в которых партнеры разрешают друг другу заводить связи на стороне.

По словам Уиллоу, в основе полиамории – свобода создавать стиль отношений, который подходит обоим партнерам, а не просто делать то, что все вокруг считают правильным.

Девушка уверена, что моногамия приводит к изменам, а полиамория является более открытым и честным вариантом.

"Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?" – указала Смит.