Пенсии повысят до 16 тысяч гривен: кто и когда начнет получать новые выплаты

Пенсии некоторых украинцев могут существенно вырасти
В четверг, 29 апреля, Верховная рада приняла за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.
"За" проголосовали 340 нардепов.
Повышение затронет 39481 пенсионера. Так, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн.
В пояснительной записке отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Повышение пенсий должно произойти 1 января 2022 года.
Напомним, с 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
Пенсии пересчитали примерно для 2 млн человек, что предусмотрено ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В частности, пенсию пересчитаюли тем пенсионерам, которые работают, и кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.