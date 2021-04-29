Украина Пенсии повысят до 16 тысяч гривен: кто и когда начнет получать новые выплаты

2021-04-29 16:20

 

Пенсии некоторых украинцев могут существенно вырасти

В четверг, 29 апреля, Верховная рада приняла за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.

"За" проголосовали 340 нардепов.

Повышение затронет 39481 пенсионера. Так, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн.

В пояснительной записке отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

 "С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1262 млн грн в год (9-процентная индексация)", - сказано в ней.

Повышение пенсий должно произойти 1 января 2022 года.

Напомним, с 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Пенсии пересчитали примерно для 2 млн человек, что предусмотрено ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, пенсию пересчитаюли тем пенсионерам, которые работают, и кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.

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