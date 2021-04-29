Украина Украинцам рассказали, как пройдет перевод на годовые газовые тарифы

2021-04-29 19:00

Украинцам напомнили о том, что уже с первого мая 2021 года бытовые потребители в стране будут автоматически переведены на годовой контракт по поставке природного газа.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт 104.ua

Поставщики услуг до двадцать пятого апреля 2021 года включительно должны были опубликовать цены на газ по новым годовым контрактам. В свою очередь, пользователи должны быть готовы к тому, что будут автоматически переведены на эти контракт, стоимость продукта по которым не будет повышаться до тридцатого апреля 2022 года.

Не нужно никуда обращаться на того, чтобы перевестись на годовой контракт. Автоматизация процесса избавить граждан от лишних волнений, а заодно и от сезонных колебаний цен на газ. Информацию и новых ценах можно найти на официальных сайтах поставщиков.

Платить за газ необходимо, как и раньше, не позднее 25 числа каждого месяца. При этом каждый потребитель имеет право перейти к другому поставщику в любой момент времени. Помимо этого, у украинцев есть возможность перейти на другой газовый тариф, для чего необходимо подписать новое заявление-присоединение с поставщиков.

В случае перехода с летнего контракта на другой тариф (например, месячный) и желании вернуться обратно в летний, следует иметь в виду, что поставщик имеет право отказать тем потребителям, которые часто осуществляют такие переходы.

В случае, если контракт с поставщиков заключен на длительный период, то перевод на годовой контракт состоится после окончания действия текущего контракта.

В прошлом году, после открытия рынка газа, средняя цена голубого топлива выросла за несколько месяцев практически вдвое, с четырех до девяти гривен за кубометр. Такая ситуация сложилась из-за стремительного роста котировок на европейских газовых хабах после периода крайне низких цен. Именно поэтому и было решено ввести годичный контракт с фиксированной ценой, что является страховкой потребителей от ценовых колебаний и гарантия стабильной цены в течение ближайшего года.