Коронавирус В Киеве женщину парализовало после прививки: появилось разъяснение, "виновата" ли вакцина

2021-04-29 19:40

53-летнюю киевлянку парализовало после того, как она вакцинировалась препаратом CoviShield. В Киевской госадминистрации не нашли связи между вакцинацией и параличом пациентки.

Об этом сообщает "Сегодня".

На второй день после вакцинации у жительницы Киева поднялась температура. Далее она перестала чувствовать нижнюю часть тела. В больнице поставили диагноз – миелит (воспаление спинного мозга). Но врачи так и не смогли найти инфекцию, которая его спровоцировала.

В департаменте здравоохранения КГГА комиссия сказала, что не нашла связи между параличом женщины и вакциной. Как сообщает СМИ, врачи подтвердили, что такая пациентка есть.

"У женщины есть проблемы с суставами, ей их давно установили штучные. Мы рассмотрели этот случай на заседании комиссии департамента здравоохранения КГГА. Вывод – это случайное стечение обстоятельств", - говорит Василий Животенюк, начальник отдела медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА.

По его словам, иммунная реакция не может обострится за один день. Такой процесс требует как минимум трех недель.

"У женщины хорошие анализы, единственная проблема – это ноги, но с ними у нее проблемы длительное время", – добавил он.

Результаты экспертизы отправят в экспертный центр МОЗ Украины, где изучат все документы и примут решение.