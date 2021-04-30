Политика Госсекретарь США Блинкен Энтони на следующей неделе прилетит в Украину

2021-04-30 10:41

Глава Госдепа США Энтони Блинкен совершит рабочий визит в Украину на следующей неделе. Об этом госсекретарь США заявил в интервью телеканалу CBS, частично обнародованном в ночь на пятницу, 30 апреля, в Twitter.

"Госсекретарь Блинкен сообщил, что он отправится в Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией", - указано в сообщении.

В то же время глава Госдепа отметил, что Штаты следят за отводом российских войск от украинской границы.

"На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. <...> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - сказал Блинкен.

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