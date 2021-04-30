Украина С 1 мая Минздрав переведет еще две области из "красной" в "желтую" зону карантина

2021-04-30 14:42

Минздрав Украины готовит представление в Госкомиссию о выводе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей, сообщил главный санитарный врачи замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

Планируется, что эти регионы с 1 мая будут переведены в "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Таким образом, в Украине останется семь областей, которые находятся в "красной" зоне карантина.

"Минздрав готовит представление в Госкомиссию о выводе из "красного" уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, в которых установлен "красный" уровень эпидопасности", - сказал Ляшко.

Напомним, Киевская область была внесена в "красную" зону 24 марта. Строгие карантинные ограничения в регионе действуют уже месяц. В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят карантин. В столице возобновят работу ТРЦ, транспорт (без спецпропусков) и рестораны.