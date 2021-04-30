Украина Страстная пятница на Донбассе: террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня

2021-04-30 14:07

На Донбассе за минувшие сутки террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В окрестностях Невельского и Опытного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганского и Павлополя оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного зафиксированы выстрелы из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Также в пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе поселков Песков, Золотого-4 и Верхнеторецкого незаконные вооруженные формирования осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, а у Шумов - из стрелкового оружия. У поселка Новгородского боевики открывали огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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