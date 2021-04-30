Украина Угольный сговор: Антимонопольный комитет оштрафовал энергокомпании почти на миллиард

2021-04-30 13:43

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ряд энергетических предприятий на 775,48 млн гривен за сговор при установлении цен на уголь.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, оштрафованы ГП "Госуглеснаб", ООО "ДТЭК Трейдинг", АО "ДТЭК Днипроэнерго", АО "ДТЭК "Западэнерго", ООО "ДТЭК "Востокэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Черкасское химволокно" в размере 775,48 млн грн.

Самый крупный размер штрафа наложен на "Центрэнерго" — 205,84 млн грн. "ДТЭК Западэнерго" оштрафовано на 172,97 млн, "ДТЭК Трейдинг" — 163,44 млн грн, "ДТЭК Днипроэнерго" — 125,47 млн грн, "ДТЭК Востокэнерго" — 91,05 млн грн, "Черкасское химволокно" — 14,42 млн грн, "Госуглеснаб" — 2,29 млн грн.

"Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.

В АМКУ утверждают, что было проведены расследования, которым было установлено, что министерство, как следует из протоколов совещаний, рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ к соответствующему уровню.

В совещаниях участвовали поставщики более 80% всего энергоугля для тепловой генерации и ее представители, которые потребляют свыше 95% этого ресурса, используемого для нужд этой отрасли. Участники этих совещаний, как государственные, так и частные компании, в результате осуществляли куплю-продажу энергетического угля по базовым ценам, приближенным к предельным ценам, установленным на совещаниях в министерстве.

"Динамика изменения цены у поставщиков угля "ДТЭК Трейдинг" и "Госуглеснаб" отвечает динамике изменения предельной цены Минэнергоугля. При этом на рынке энергоугля отсутствовали объективные причини для одновременного и и равномерного изменения его цены", - добавили в АМКУ.

Кроме того, согласно анализу средневзвешенных базовых цен, проведенному АМКУ, потребители энергоугля в период с августа 2016 по июнь 2019 годов покупали его по базовым ценам, близким к установленным министерством.

"Это свидетельствует о похожих действиях, которые являются нарушением, предусмотренным законом о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.