Украина Трехлетие ООС: В Минобороны подвели итоги гибридной войны на Донбассе

2021-04-30 19:28

В Минобороны сделали заявление в связи с годовщиной начала операции Объединенных сил на Донбассе, которая началась 30 апреля 2018 года.

"Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно - это наш ответ на агрессию Российской Федерации", - заявил министр обороны Андрей Таран.

Он напомнил, что 14 апреля была годовщина начала Антитеррористической операции 2014 года, которая спустя четыре года изменила формат - операция перешла под руководство военных.

В то же время государство ввело в действие новый комплекс военных и специальных организационно-правовых мер, направленных на противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований. Был введен особый порядок в районе конфликта, который предоставил военнослужащим расширенные права, максимально адекватные угрозам безопасности в районе проведения ООС.

Также сообщается, что силы обороны получили более эффективную организационную основу, созданную в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул Таран.

"Последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий: сотни километров российско-украинской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны на Донбассе мирным путем. За семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины выросли кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны. У нас есть Объединенная сила, у нас есть политическая воля, у нас есть международная поддержка. Вместе победим!", - заключил министр.

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