Степанов показал статистику по COVID-19 перед Пасхой

По состоянию на утро субботы, 1 мая, накануне Пасхи в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев заражения COVID-19, что на 1523 случая меньше, чем днем ранее. При этом вакцинировали 49 985 человека, из которых 260 человек получили уже вторую дозу.
Об этом пишет глава Министерства здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Статистика по COVID-19 на 1 мая
Степанов подчеркнул, что наибольшее количество случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Днепропетровской (745), Харьковской (730) областях, а также г. Киев (671), в Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
Среди областей с наименьшим числом новых зараженных за сутки - в Черновицкой (98) области, на Закарпатье (129), в Ивано-Франковской (131) и Луганской (157) областях.
Статистика по вакцинации от COVID-19 на 1 мая
За время существования вакцинальной кампании от коронавируса в Украине было привито 752 295 человек, из них 49 985 - только за минувшие сутки. Также по состоянию на 1 мая завершили вакцинация, а значит, получили уже вторую дозу вакцины, 260 человек.
Минздрав выделил области с наибольшим числом вакцинаций за сутки. Среди таких областей: Киев (6 911), Харьковской (4 938), Киевской (3 735), Днепропетровской (3 504) и Донецкой (3 015).