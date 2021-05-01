Коронавирус Степанов показал статистику по COVID-19 перед Пасхой

2021-05-01 11:00

По состоянию на утро субботы, 1 мая, накануне Пасхи в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев заражения COVID-19, что на 1523 случая меньше, чем днем ранее. При этом вакцинировали 49 985 человека, из которых 260 человек получили уже вторую дозу.

Об этом пишет глава Министерства здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Статистика по COVID-19 на 1 мая

Отмечается, что госпитализация понадобилась 3 051 человеку. За сутки зафиксировано 351 летальных случай из-за коронавируса. При этом выздоровело 14 956 человек в противовес 8 549 новых зараженных.

Степанов подчеркнул, что наибольшее количество случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Днепропетровской (745), Харьковской (730) областях, а также г. Киев (671), в Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Среди областей с наименьшим числом новых зараженных за сутки - в Черновицкой (98) области, на Закарпатье (129), в Ивано-Франковской (131) и Луганской (157) областях.

Статистика по вакцинации от COVID-19 на 1 мая

За время существования вакцинальной кампании от коронавируса в Украине было привито 752 295 человек, из них 49 985 - только за минувшие сутки. Также по состоянию на 1 мая завершили вакцинация, а значит, получили уже вторую дозу вакцины, 260 человек.

Минздрав выделил области с наибольшим числом вакцинаций за сутки. Среди таких областей: Киев (6 911), Харьковской (4 938), Киевской (3 735), Днепропетровской (3 504) и Донецкой (3 015).