Украина Украинцам рассказали, можно ли выбрасывать освященные паски и яйца

2021-05-03 20:00

Пасха 2021 завершается и многих украинцев волнует вопрос, можно ли выбрасывать остатки продуктов, которые освящены в церкви. Отметим, что четких указаний по поводу того, как поступать с продуктами, прошедшими обряд освящения, не существует.

Но есть ряд правил, о которых читайте в нашем материале ниже.

У священников по поводу освящения еды разные мнения. Однако все они единогласно предостерегают прихожан от приготовления заведомо слишком большого количества пищи. Лучше адекватно рассчитать свои силы, чем после задавать вопрос, куда все это девать.

В своем большинстве священнослужители считают, что имеет смысл и значение сам обряд освящения. Читая молитву и окропляя святой водой продукты питания, священник не делает их святынями, которым следует поклоняться. Он просто благословляет вкушение данной пищи.

Если верующие считают допустимым выбросить скорлупу яиц в мусорное ведро - то это спокойно можно сделать.

Также есть народная традиция закапывать остатки еды в земле, крошить ее птицам, оставить в лесу либо опустить в ручей. Если верующий таким образом хочет отнестись с благоговением к тому, что было принесено в храм, он может так поступить.

Церковь отмечает, что нельзя топтать и разбрасывать такие продукты, но в целом, скорлупу от яиц нужно выбрасывать в мусор.