Коронавирус Дети стали чаще болеть коронавирусом: инфекционист назвала причину и главные симптомы

2021-05-03 19:00

В последнее время в Украине коронавирусной инфекцией все чаще заражаются дети, при этом болезнь у некоторых из них протекает в довольно тяжелых формах.

О причинах этого рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына.

"Если в первое время пандемии мы - специалисты педиатрической службы радовались, что дети практически не болеют, то есть заболеваемость среди детей была ничтожно малой, и самое главное - что летальности практически не было, то сейчас мы видим, что детская заболеваемость стала выше", - отметила она.

По ее словам, в начале эпидемии считалось, что вирус плохо проникает в детские клетки, поскольку у детей я есть дефицит белка, за который "цепляется" коронавирус. Однако сейчас вирус мутировал и "научился" заражать детей.

Рост количества больных коронавирусом детей может быть связан также с тем, что в прошлом году детские учреждения (детсады, школы и вузы) закрывали на карантин, тогда как в этом году такие мероприятия в основном перестали распространяться на дошкольников и детей младшей школы.

В большинстве случаев дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Среди симптомов, на которые родителям стоит обратить внимание, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

"Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а проявляется только пищеварительными расстройствами", - уточнила инфекционист.

Кроме того, при коронавирусе у детей могут проявляться кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык".

Кроме того, у маленьких пациентов с Covid-19 может развиться мультисистемный воспалительный синдром, когда поражаются многие органы и системы в организме. Это и сердце, почки и легкие, и головной мозг, центральная нервная система и очень выраженный симптом поражения сосудов.

Он чаще развивается не в первые дни и связан не с самим вирусом, а с иммунным ответом организма на его проникновение. Встречаются также проявления токсического шока - это тяжелое состояние с лихорадкой, поражением внутренних органов и возможно, тяжелыми последствиями.