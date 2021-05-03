В Харькове из-за взрыва зарядки подростку оторвало пальцы

В подростка взорвался в руках power bank
В Харькове у подростка в руках взорвалось портативное зарядное устройство, в результате чего он лишился двух пальцев. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
Информацию о травмировании подростка сообщил полиции врач. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что парень был дома один и у него в руках взорвалось портативное зарядное устройство.
Его привезли в больницу с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.
Изначально медики сообщали, что парень получил травмы в результате взрыва петарды.