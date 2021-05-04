Украина Стало известно, сколько миллиардов гривен заработала компания «Нафтогаз» в 1 квартале 2021

2021-05-04 19:40

Прибыль Национальной акционерной компании "Нафтогаз" в 1 квартале 2021 года составит около 10 млрд грн.

Об этом заявил исполнительный директор компании по трансформации Отто Ватерландер в Facebook.

"Хотя в 4 квартале 2020 г. у нас были незначительные убытки, я вижу, что в 1 квартале 2021 г. "Нафтогаз" получит 10 млрд грн прибыли. В прошлом году цены на газ были исторически низкими. Все нефтегазовые компании имели трудности в первом полугодии 2020 г. Но я могу подтвердить, что наша доходность значительно возросла", - заявил он.

По его словам, трансформации внутри компании и завершение реформы рынка газа, которое проводит правительство, помогают сделать компанию прибыльной.

"У нас все еще есть значительные долги из прошлого. В нашей бухгалтерской отчетности за 2020 г. согласно МСФО мы предусмотрели убытки по долгам. Руководство разочаровано убытками за 2020 г., которые возникли в результате этого. Но на сейчас, проблемная задолженность больше не будет влиять на результаты "Нафтогаза" в будущем", - добавил Ватерландер

Напоминаем, после обнародования "Нафтогазом" финансовых результатов года, 28 апреля Кабинетом министров был уволен председатель правления "Нафтогаз" и наблюдательный совет.

По оценкам послов G7, Государственного департамента США и Европейской комиссии это является нарушением принципов корпоративного управления.

Как ранее писалось, независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" направили письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю, где заявили, что действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов.

В частности, отмечается, что в должности первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, Витренко предлагал КМУ оценить работу наблюдательного совета и работу правления неудовлетворительной.

При этом, закон Украины “О предотвращении коррупции” прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий.