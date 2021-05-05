Коронавирус Минздрав обновил карантинное деление - в "красной" зоне остались пять областей

2021-05-05 11:39

В Украине по состоянию на среду, 5 мая, в "красной" карантинной зоне находятся шесть областей.

Превышение уровня госпитализаций COVID-больных не зафиксировано ни в одном из регионов, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

В "красной" зоне находятся Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "желтой" зоне пребывают Киев и Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне.