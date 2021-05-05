Украина Меркель заявила, что у Германии и США нет единого мнения по газопроводу "Северный поток - 2"

2021-05-05 19:47

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что трубопровод "Северный поток-2" относится к темам, по которым у трансатлантических партнеров нет единой оценки.

Об этом политик сказала 5 мая, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений. Конференция транслировалась в Ютуб-канале фракции.

Во время выступления в этом контексте Меркель упомянула Украину.

"Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером", - сказала канцлер.