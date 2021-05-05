Украина Меркель заявила, что у Германии и США нет единого мнения по газопроводу "Северный поток - 2"

2021-05-05 19:47

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что трубопровод "Северный поток-2" относится к темам, по которым у трансатлантических партнеров нет единой оценки.

Об этом политик сказала 5 мая, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений. Конференция транслировалась в Ютуб-канале фракции.

Во время выступления в этом контексте Меркель упомянула Украину.

"Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером", - сказала канцлер.

subscriber subscriber

Еще по теме

Госсекретарь США в Германии сделал дерзкое заявление по строительству "Северного потока - 2"

2021-05-05 12:40

Экс-глава МИД уверен, что встреча Зеленского с Путиным должна проходить в присутствии Байдена

2021-05-04 15:21

Госсекретарь США Блинкен Энтони на этой неделе прилетит в Украину

2021-05-03 08:39

Посольство США в РФ сокращает штат на 75% и полностью прекращает выдачу виз

2021-05-03 08:14

Еще новости в разделе "Украина"

Полиции не разрешили использовать электрошокеры: что отпугнуло депутатов и почему Украине нужен этот закон

2021-05-05 21:00

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: какой погоды ждать и в чем опасность

2021-05-05 20:40

Сезон клещей в разгаре. Что делать, если укусил клещ. Симптомы опасных болезней

2021-05-05 20:00

Меркель заявила, что у Германии и США нет единого мнения по газопроводу "Северный поток - 2"

2021-05-05 19:47
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Полиции не разрешили использовать электрошокеры: что отпугнуло депутатов и почему Украине нужен этот закон 2021-05-05 21:00
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: какой погоды ждать и в чем опасность 2021-05-05 20:40
Сезон клещей в разгаре. Что делать, если укусил клещ. Симптомы опасных болезней 2021-05-05 20:00
Меркель заявила, что у Германии и США нет единого мнения по газопроводу "Северный поток - 2" 2021-05-05 19:47