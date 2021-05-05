Спорт Стало известно, сколько болельщиков пустят на трибуны заключительных матчей АПЛ

2021-05-05 20:20

 

Матчи 37-го и 38-го туров чемпионата Англии пройдут в присутствии зрителей. Они попадут на трибуны, если пандемия коронавируса вновь не ударит по британским жителям.

Об этом сообщил официальный сайт АПЛ. В заявлении отмечается, что на трибуны можно будет впустить до десяти тысяч болельщиков.

После консультаций с клубами решено, что болельщики гостевых команд не смогут посетить игры из-за технических проблем и необходимости обеспечить последовательный подход к их проверке на заболеваемость.

Также в сообщении отмечено, что допуск фанатов хозяев — первый шаг к возвращению болельщиков на стадионы в следующем сезоне.

Отметим, что пресс-служба Ливерпуля еще до анонса от официального сайта АПЛ заявила, что намерены пустить на «Энфилд» десять тысяч фанатов.

Стоит сказать, что с 17 мая правительство Великобритании разрешает открыть спортивные площадки и стадионы для болельщиков. Всем посетителям рекомендуют пройти тест на коронавирус перед игрой. Проход на стадион будет происходить по мобильным телефонам, без использования бумажных билетов.

Матч 38-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Кристал Пэлас состоится 23 мая в 18:00

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