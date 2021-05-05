Мир Медики назвали одно из лучших средств от бессонницы

2021-05-05 21:20

Зачем же изобретать велосипед, если он давным-давно существует? Исследователи пришли к выводу, что избавиться с бессонницей превосходно помогает всем известная валериана. Однако использовать ее нужно по-особенному.

Исследования показали, что для организма лучше не принимать валерьянку внутрь, а... вдыхать ее. Ученые, изучив разные способы употребления валерианы, убедились в том, что вдыхание настойки валерианы действует почти в 20 раз эффективнее и быстрее, чем при прием капель внутрь.

Тем, кто предпочитает лечить бессонницу натуральными средствами, валерьянка поможет наладить сон. Вдыхать такую настойку рекомендуют строго перед сном, поскольку если нужно бодрствовать, делать этого нельзя.

Вдохи должны быть спокойные, медленные и неглубокие. Необходимое количество определяется по самочувствию. Помните, что передозировка валерианой может вызвать головную боль.

По большому счету, аромат валерианы поможет не только при бессоннице, но и при нарушении мозгового кровообращения, сердечных болях. Откровенно говоря, такое лечение довольно длительное, и может занять до трех-четырех месяцев, хотя безопасное и эффективное.