Экономика Глава НБУ заявил, что криптовалюта не является в Украине законным платежным средством

2024-10-17 10:27

Национальный банк Украины акцентирует, что криптовалюта не является законным средством платежа и подчеркивает необходимость законодательного урегулирования этого рынка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Интерфакс-Украина.

Гривна является единственным законным средством платежа в Украине, и это остается принципиальной позицией НБУ.

"Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем", - сказал Пышный.

В настоящее время состоялось несколько технических миссий МВФ, целью которых было глубокое изучение разного опыта и наработка комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

Пышный считает, что с введением лимита на P2P-переводы в 150 тыс. грн в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.

Глава НБУ считает, что рынок виртуальных активов - это то, что "на дне" и в основном обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.

"В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов", - отметил он.

По его убеждению, принятие 8 октября закона №11043 об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг позволит Нацбанку еще лучше настроить его механизмы регулирования для предупреждения злоупотреблений в платежных операциях.

Вместе с тем Пышный признал, что сейчас нет готового решения о законодательном урегулировании рынка виртуальных активов, под которым мог бы подписаться Национальный банк.