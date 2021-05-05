Украина В ПЦУ разъяснили, сколько дней можно здороваться словами "Христос Воскрес"

2021-05-05 22:00

В Православной церкви Украины разъяснили, сколько дней можно здороваться словами "Христос Воскрес", а также отметили, что по обычаю яйца и писанки подают руку, но не бросают, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.

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“Праздник Пасхи — главное событие церковного года для всех христиан. Церковь празднует его дольше всех праздников — в течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня. В течение сорока дней мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием: “Христос Воскресе!” — и отвечаем: “Воистину Воскресе!” — сообщили в ПЦУ.

Детали

Впервые это приветствие звучит на Пасху в начале пасхальной ранней, дальше священнослужители приветствуют друг друга. Также в течение канона на утрени священники совершают кадение и выходя на солею (повышенную часть пола перед иконостасом), приветствуют верующих “Христос Воскрес!”.

Добавим

В ПЦУ отметили, что существует еще традиция христосования, которая предусматривает также и обычай братского целования — это древнее, еще от апостольских времен, знамение примирения и любви. Об этом обычае вспоминал в своих творениях и святитель Иоанн Златоуст в IV веке. В конце утрени, после пения: “Друг друга обнимем, скажем: ”Братья!“ И тем, что ненавидят нас, простим все ради воскрешения”, все верующие начинают здороваться друг с другом, говоря: “Христос воскрес!” и отвечая: “Воистину воскресе!” Это приветствие также сопровождается целованием и дарением пасхальных яиц, которые являются символом жизни, воскресения, победы. Следует также отметить, что по обычаю яйца и писанки подают руку, но не бросают, потому что это символ праздника и пренебрежительное отношение к нему не следует допускать.