Коронавирус В Польше ввели обязательную семидневную самоизоляцию для всех прибывших из...

2021-05-06 11:22

Власти Польши приняли решение отправлять на недельный карантин всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии даже при наличии у них отрицательного теста на коронавирус. Постановление вступает в силу 6 мая.

"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через семь дней", - сообщил глава МОЗ республики Адам Недзельски.

Причиной стала сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.

В МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.

 

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