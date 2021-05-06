Политика После беседы с Зеленским Госсекретарь США срочно отправился к премьеру Шмыгалю

2021-05-06 14:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским проводит в четверг, 6 мая, переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Рад личной встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Визит в Украину - это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Общие интересы Украины и США является надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - написал Шмыгаль в телеграм.

Напомним, ранее сегодня Блинкен провел встречу с украинскими депутатами, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Кроме того, с главой ПЦУ Епифанием он посетил Михайловский Златоверхий монастырь.