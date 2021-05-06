Политика После беседы с Зеленским Госсекретарь США срочно отправился к премьеру Шмыгалю

2021-05-06 14:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским проводит в четверг, 6 мая, переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Рад личной встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Визит в Украину - это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Общие интересы Украины и США является надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - написал Шмыгаль в телеграм.

Напомним, ранее сегодня Блинкен провел встречу с украинскими депутатами, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Кроме того, с главой ПЦУ Епифанием он посетил Михайловский Златоверхий монастырь.

subscriber subscriber

Еще по теме

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, зачем на самом деле прилетел в Киев

2021-05-06 13:02

Госдеп США сделал заявление по Крыму и Донбассу от которого Путин будет в шоке

2021-05-06 11:05

Еще новости в разделе "Политика"

После беседы с Зеленским Госсекретарь США срочно отправился к премьеру Шмыгалю

2021-05-06 14:00

Какие вопросы Зеленский сегодня обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном

2021-05-06 13:43

Под видом военных учений РФ готовит ползучую аннексию Азовского моря, - глава МИД

2021-05-06 13:24

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, зачем на самом деле прилетел в Киев

2021-05-06 13:02
Все статьи раздела "Политика"

Политика

После беседы с Зеленским Госсекретарь США срочно отправился к премьеру Шмыгалю 2021-05-06 14:00
Какие вопросы Зеленский сегодня обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном 2021-05-06 13:43
Под видом военных учений РФ готовит ползучую аннексию Азовского моря, - глава МИД 2021-05-06 13:24
Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, зачем на самом деле прилетел в Киев 2021-05-06 13:02