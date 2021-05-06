Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, зачем на самом деле прилетел в Киев

2021-05-06 13:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил о стремлении усилить партнерство Украины и США. Об этом он написал в Twitter.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию, а также подчеркнуть необходимость соблюдения темпов и сосредоточенности в продвижении реформ", - поделился Энтони Блинкен.

Госсекретарь также будет способствовать прогрессу реформ в Украине, которые имеют ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего. Об этом пишет Госдеп в своем заявлении по поводу визита госсекретаря в Украину.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с официальным визитом, в рамках которого состоится встреча президентом Владимиром Зеленским. Блинкен также проведет встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.