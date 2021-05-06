Политика Госдеп США сделал заявление по Крыму и Донбассу от которого Путин будет в шоке

2021-05-06 11:05

США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические устремления, говорится в заявлении Госдепартамента, обнародованном на сайте ведомства.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев", - указано в документе.

В Госдепе заявили, что США внимательно следят за агрессивными действиями России в отношении Украины и что ценят сдержанность Киева в этом вопросе. Также указано, что РФ должна вернуть Украине контроль над Крымом и Донбассом.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность проведения Украиной реформ и напомнили о поддержке США в ее борьбе с коррупцией и продвижении верховенства права в рамках судебной реформы.

"Принципиальное построение ответственных институтов и обеспечения ответственного управления и в государственных учреждениях, и в корпоративном секторе является ключом к достижению евроатлантических стремлений Украины и построения ее зажиточного, безопасного и демократического будущего", - говорится в заявлении.

Наконец, в Госдепе подсчитали, что с 2014 года США предоставили Украине помощь общим объемом около 4,6 миллиарда долларов и три гарантии по суверенным займам на сумму один миллиард каждая.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев "со стремлением усилить партнерство между Украиной и США".