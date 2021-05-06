Украинцев готовятся оставлять без наследства, детали законопроекта: "Дети, на которых оформлена..."

Украинцев обяжут содержать пожилых родителей
Украинцев хотят на законодательном уровне обязать финансово содержать своих пожилых родителей
Такие нововведения предлагают в законопроекте "О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещения расходов на уход за такими лицами", который разработали в Министерстве социальной политики, сообщает Обозреватель.
Таким образом, совершеннолетние дети будут обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.
Часто случается, когда дети, которые обязаны по закону содержать своих нетрудоспособных родителей, оказывать материальную помощь и принимать участие в расходах, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью, игнорируют такие требования.
В правительстве решили на уровне закона внедрить норму, которая обяжет совершеннолетних детей оплатить все расходы социальных служб на содержание их пожилых родителей.