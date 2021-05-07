Украина Эскалация на Донбассе: число обстрелов возросло, в рядах ВСУ есть потери и раненые

2021-05-07 10:41

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. 

"Недалеко от Луганского враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. У Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - еще и из станковых противотанковых гранатометов", - сообщает штаб ООС.

Также в штабе добавили, что у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов - стрелковое оружие.

В районе Талаковки сепаратисты с БПЛА совершили два выстрела ВОГ-17.

В пригороде Новотошковского враг два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево был совершен обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Новотроицкого противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Песков сепаратисты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения, не совместимые с жизнью.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

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