Украина В МИД Украины уверены, что визит Блинкена в Киев приведет в деэскалации на границе Украины с РФ

2021-05-07 11:01

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев приведет к определенной деэскалации ситуации на границе Украины с РФ, но не сможет полностью устранить российскую угрозу.

"Я хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что учения завершились, - начинаем отвод войск, которые выдвинули для обучения. Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно следят. И знаете, как в Советском Союзе были показушные суды. Вот так же у нас сейчас происходит показушный отвод российских сил", - заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИД, отвод российских войск от украинской границы - слишком не значителен в количественном масштабе.

Кулеба добавил, что дипломатия является сложной игрой, при которой происходит очень много разных шагов, которые "отталкивают Россию понемногу от нашей границы и сдерживают ее, не позволяют идти вперед".